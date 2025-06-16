Свыше 1 тыс идей по поддержке локальных брендов прислали на форум «Сильные идеи»

Поддержка локальных продуктов и брендов стала самой популярной темой трека «Креативная экономика» в рамках направления «Национальная предпринимательская инициатива» форума «Сильные идеи для нового времени». По ней прислали свыше 1 тыс. проектов, сообщается на сайте Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Всего по данному треку поступило 2,5 тыс. идей. Так, например, по поддержке брендов прислали проекты, связанные с борьбой с незаконной уличной торговлей, созданием цифровых платформ и маркетплейсов, объединяющих и продвигающих продукцию местных производителей, а также разработкой онлайн-сайтов с возможностью подписки на доставку фермерских продуктов в многоразовой упаковке.

«В современном мире идет пересборка технико-экономических блоков и оцифровка всей культуры. Те регионы с сильными культурами, которые смогут использовать ситуацию перелома для роста локальных брендов, станут лидерами: за успешными марками в город потянется молодежь, туристы и бизнес. При этом развитие локальной моды и креативных индустрий требует интеграции в международные цепочки создания ценностей и партнерские сети. Во всем мире происходит конкуренция и кооперация платформ, а не индивидуальных бизнесов», — говорит член экспертного совета АСИ, основатель Института развития индустрии моды и Альянса Beinopen, лидер направления «Реинжиниринг системы моды» в Институте развития креативных индустрий НИУ ВШЭ Алексей Баженов.

Также, по его мнению, для развития регионов в постиндустриальной экономике нужно повышать не только производительность труда, но и креативную надстройку над продуктом.

«Уровень интеграции креатива в промышленность означает развитую постиндустриальную экономику. Партнёрские цепочки необходимо формировать через стандартизацию бизнес-процессов всей индустрии (в формате Свода знаний по бизнес-процессам в индустрии моды в формате MBSE). Образование должно быть непосредственно встроено в эти цепочки и связано с ключевыми стратегиями региона», — заявил Баженов.

Вторая и третья по популярности темы трека — «Культурное программирование: креативные проекты, развивающие территорию» (931 идея) и «Креатив + IT» (410 идей). Высокий интерес к этим направлениям объясняется стремлением людей сохранять и развивать уникальность своих территорий через поддержку локальных продуктов и брендов. Такая поддержка помогает не только сохранять культурное наследие, но и создавать рабочие места, стимулировать экономику регионов, что получает широкий отклик у граждан.

Особое значение имеет и культурное программирование — креативные проекты, объединяющие людей, привлекающие туристов и повышающие привлекательность территорий. Это способствует созданию более насыщенной и комфортной жизни в регионах. Одновременно популярность направления «Креатив + IT» связана с возможностями создания современных продуктов и выхода локальных брендов на новые рынки. Несмотря на требования к навыкам и ресурсам, это направление привлекает молодежь и новаторов, способствуя инновационному развитию регионов.

Организаторами события выступают АСИ и Фонд Росконгресс при соорганизации ВЭБ.РФ. Прием заявок на форум 2025 года завершен. Этап оценки проектов проводят более 2,5 тыс. экспертов крауд-платформы. Лучшие идеи войдут в список наиболее перспективных. Их представят руководству страны на очной части форума в Москве в июле.