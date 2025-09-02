Свыше 1 млрд рублей получил бизнес от ФРП Подмосковья в 2025 году

Фонд развития промышленности Московской области (ФРП МО) предоставил предприятиям региона льготные займы на сумму свыше 1 млрд рублей с начала года. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«С начала текущего года ФРП МО направил предпринимателям региона более 1,1 млрд рублей поддержки. Эти средства предназначены для финансирования 16 инвестпроектов, общий объем вложений в них превысит 3,8 млрд рублей. Реализация этих проектов создаст в Подмосковье более 400 новых рабочих мест. Кроме того, фонд выдал бизнесу гранты на сумму 350 млн рублей для частичной компенсации расходов по инвестиционным кредитам», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, производитель ковровых изделий «РоялТафт» в Дмитровском округе получил льготный заем от ФРП МО на 100 млн рублей. Средства пойдут на покупку оборудования, которое позволит увеличить выпуск ковровых изделий до 4,3 млн кв. м ежегодно. Проект планируют реализовать до конца года.

Подмосковные промышленники могут получить займы в ФРП Подмосковья по льготным ставкам — от 0,5% до 5% годовых на срок до 7 лет. Узнать больше о программах ФРП МО можно на сайте. Кроме этого, промышленные предприятия могут получить займы в ФРП РФ по льготным ставкам — 3% и 5% годовых. Ознакомиться с программами можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.