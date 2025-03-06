Свыше 1 млн шприцев изготавливают в Дубне за сутки

Предприятие «Паскаль Медикал» посетил глава Дубны Максим Тихомиров. С экскурсией он прошел по цехам и смог наблюдать этапы выпуска продукции. Здесь установлена самая большая камера газовой стерилизации в Европе и это полностью автоматизированное производство, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Здесь ежедневно производят более миллиона шприцев в сутки. Рекордные объемы продукции, которую поставляют по всей России, а также в страны СНГ и Ближнего Востока», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Глава Дубны отметил, важно, что руководство предприятия уделяет особое внимание комфортной организации труда для сотрудников. Иногородних привозит на смену автобус, для желающих доставляют обеды. Сотрудники — довольны, работают с энтузиазмом, много возможностей для карьерного роста. Антон Журавлев после окончания дубненского университета пришел лаборантом и вырос до начальника лаборатории.

Максим Тихомиров пообщался с коллективом предприятия, ответил на вопросы, касающиеся решения проблем города и его дальнейшего развития. Говорили о дорожной инфраструктуре вокруг правобережной площадки ОЭЗ, об организации движения общественного транспорта, о масштабных и локальных проектах по благоустройству, которые реализуются в городе, о строительстве жилья.

Предоставить возможность сотрудникам предприятий задать интересующие их вопросы лично руководству города — постоянная практика в Дубне. Новые встречи уже запланированы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.