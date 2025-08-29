«Сургутнефтегаз» получил убыток более чем на 450 млрд руб в I полугодии
В январе — июне 2025 года «Сургутнефтегаз» оказался в убытке на 452,7 млрд рублей. До налогообложения показатель была на уровне 628,75 млрд рублей, сообщает ТАСС.
Компания опубликовала финансовую отчетность по РСБУ за I полугодие 2025 года. Из него следует, что в январе–июне 2024 года у компании была чистая прибыль в размере 139,9 млрд рублей. Доналоговое значение — 168,75 млрд рублей.
Показатели выручки, валовой прибыли и т. д. компания не стала называть.
«Сургутнефтегаз» — одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний. Она ведет разведку, добычу и переработку сырья.
Ранее «Сургутнефтегаз» на ежегодном собрании акционеров утвердил дивиденды за 2024 год. На эти цели пойдет 96,6 млрд рублей из полученной прибыли в 923,3 млрд рублей.