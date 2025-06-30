«Сургутнефтегаз» распределит дивиденды на разные виды акций

За 2024 год «Сургутнефтегаз» получит более 97 млрд дивидендов

Крупнейшая российская компания «Сургутнефтегаз» на ежегодном собрании акционеров утвердила дивиденды за 2024 год: они составят 8,5 рублей на привилегированную акцию и 0,8 рубля на обыкновенную, на эти цели пойдет 96,6 млрд рублей из полученной прибыли в 923,3 млрд рублей, сообщает «Царьград» .

В середине июля в «Сургутнефтегазе» определят акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

За прошлый год чистая прибыль компании уменьшилась на 30,8%, 10,5% организация направит на дивидендные выплаты.

В 2023 году «Сургутнефтегаз» выплатил дивиденды в размере 12,29 рублей на привилегированную акцию и 0,85 рублей на обыкновенную. Годовая прибыль тогда достигла рекорда более чем в триллион рублей, а на выплату дивидендов направили свыше 125 миллиардов, то есть 9,4% от годовой прибыли.

Уставной капитал компании превышает 43 миллиарда рублей, из них более 35 миллиардов — это обыкновенные акции и около 8 миллиардов — привилегированные.