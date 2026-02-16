Суд заставляет МВД купить радиостанции «Эрика» за 208 млн рублей

МВД РФ подало апелляцию на решение суда, обязавшее министерство принять переданные по государственному контракту радиостанции «Эрика» на 208 млн рублей. Их силовым структурам ведомства с 2013 года продает АО «Уральские заводы», сообщает РИА Новости со ссылкой на полученные документы.

В апреле 2024 года МВД и предприятие подписали контракт на покупку радиостанций «Эрика». Через полгода устройства передали министерству внутренних дел. Качество и соответствие предметов госконтракту проверялись в рамках приемки.

Через несколько суток после получения региональное отделение МВД не стало принимать радиостанции и переводить оплату по контракту на сумму более 208 млн рублей. В министерстве внутренних дел отметили, что была проведена экспертиза. Во время нее выяснилось, что ряд элементов радиостанций был произведен за границей.

В заключении указано, что специалист проверял устройства только внешне. Сами предметы не вскрывались.

При этом адвокат предприятия Михаил Жихарев рассказал, что в контракте не было требования о применении исключительно российских деталей при производстве. Также завод не скрывал от покупателей, что использует, в том числе зарубежные компоненты. Данные об этом были открытыми.

АО «Уральские заводы» подало иск к МВД. Суд требования удовлетворил. Он обязал «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения» министерства внутренних дел РФ принять и оплатить устройства в рамках контракта.

Правоохранители подали апелляцию. Там МВД заявило ходатайство об организации судебной экспертизы за 700 тыс. рублей. Вопрос будет решен 26 февраля на еще одном заседании, отметил Жихарев.

По словам юриста, радиостанции «Эрика» на протяжении минимум 12 месяцев лежат на складах МВД. Вопрос их востребованности подразделениями министерства пока не решен.

