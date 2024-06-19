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Суд запретил чешской компании продолжать спор с «Газпром экспортом» за рубежом

«Газпром экспорт» подал иск, который удовлетворил суд. Теперь чешской компании Innogy Energie запрещено продолжать спор с российской газовой компанией за рубежом, сообщает РИА Новости .

19 июня Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорта» о запрете чешской компании Innogy Energie продолжать разбирательство с российской газовой компанией в международном арбитражном суде.

Информация об удовлетворении иска «о запрете продолжать арбитражное разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате» появилась в карточке дела. Резолютивная и мотивировочная части решения арбитражного суда Петербурга пока не опубликованы.

Суд также удовлетворил аналогичный иск российской газовой компании к французской корпорации Engie.

Ранее Арбитражный суд Петербурга уже удовлетворил несколько исков компании «Газпром экспорт» к бывшим иностранным партнерам. Так, например, спор запретили вести нидерландской компании Gasunie.