Суд взыскал 17,4 млрд рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока

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Арбитражный суд Приморского края по иску Генпрокуратуры взыскал 17,4 млрд рублей с дальневосточных рыбопромышленников, среди которых и «крабовый король» Дмитрий Дремлюга, сообщает РИА Новости .

Деньги были взысканы с нарушителей за ущерб, причиненный российским водным биоресурсам.

Суд признал недействительными заключенные договоры между Федеральным агентством по рыболовству и ответчиками, в которых закреплены доли квот на вылов краба.

Генпрокуратура РФ просила в счет частичного возмещения ущерба обратить взыскание на доли ответчиков в фирмах. Совокупная стоимость составила свыше 1,5 млн рублей, но не превысила размер ущерба.

Как рассказал адвокат одного из ответчиков, защита планирует обжаловать вынесенное судом решение.

В конце января Генпрокуратура подала два иска, касающиеся взыскания с рыбопромышленников около 400 млрд рублей за незаконный вылов биоресурсов, которые выявили на Дальнем Востоке. Всего ответчиками по данному делу значились 31 компания и 29 человек, среди них и «крабовые короли» Дмитрий Дремлюга и Олег Кан.