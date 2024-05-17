сегодня в 12:00

Загрутдинов: в Зеленограде начали строить два корпуса по реновации

В районе Старое Крюково в Зеленограде по реновации начали возводить два жилых корпуса на 323 квартиры. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Корпуса возводят по адресу: Панфиловский проспект, земельный участок № 927. Здания переменной этажности объединит подземная одноуровневая автостоянка, которая разместится под территорией внутреннего двора. Всего здесь будет 323 квартиры с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации», — рассказал Загрутдинов.

Он отметил, что сейчас на площадке идет устройство шпунтового ограждения и монтаж монолитных конструкций подземной части зданий.

Фасады корпусов будут вентилируемыми из керамогранита песочного оттенка с каменной текстурой и белых фиброцементных панелей.

Из 323 квартир 70 будут однокомнатными, 184 двухкомнатными и 69 трехкомнатными. Для маломобильных жителей оборудуют 5 квартир, увеличив ширину дверных проемов и коридоров и установив спецсантехнику.

В помещениях нежилых первых этажей разместят техпомещения, зоны почтовых ящиков, помещения для уборочного инвентаря, лифтовые холлы и вестибюли.

Корпусами будет сформирован внутренний двор с местами для тихого и активного отдыха.