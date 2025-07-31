Суд в Подмосковье взыскал в пользу Олега Дерипаски 40 млн руб с Олега Тинькова*

Подмосковный суд обязал предпринимателя Олега Тинькова* выплатить 40 миллионов рублей миллиардеру Олегу Дерипаске по делу о защите чести и достоинства. Адвокат Дерипаски Алексей Мельников подтвердил эту информацию в разговоре с РБК .

Суд признал, что высказывания Тинькова* в соцсети содержали ложные и оскорбительные сведения о Дерипаске.

Помимо денежной компенсации за моральный ущерб, суд постановил удалить публикацию и разместить опровержение. За каждый день неисполнения этих требований Тиньков должен будет дополнительно выплачивать по 100 тысяч рублей.

По словам адвоката, Тиньков* делал несколько попыток разрешить конфликт мирным путем, однако стороны не смогли договориться. Камнем преткновения стал отказ Тинькова* публиковать извинения и опровержения в своем аккаунте Instagram**, а это было ключевым требованием, поскольку компания считает важным, чтобы аудитория, получившая недостоверную информацию, узнала о ее ложном характере из того же источника.

* Признан иноагентом в РФ.

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