Суд признал законным решение УФАС по Подмосковью в отношении ООО «НПК „ГОЛБЕРГ“»

Суд признал законным постановление Московского областного УФАС России о привлечении ООО «НПК „ГОЛБЕРГ“» к административной ответственности. ООО «НПК „ГОЛБЕРГ“» надлежит выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Было принято решение о признании в действиях ООО «НПК „ГОЛБЕРГ“» и ООО «Оазис» нарушения антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цены на электронном аукционе.

Управлением ООО «НПК „ГОЛБЕРГ“» и ООО «Оазис» выдано обязательное для исполнения предписание.

В связи с неисполнением предписания управление вынесло постановление о привлечении ООО «НПК „ГОЛБЕРГ“» к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.

Общество не согласилось с постановлением и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «НПК „ГОЛБЕРГ“» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России.

В Подмосковье также работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.