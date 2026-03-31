Суд признал банкротом Белокалитвинскую птицефабрику

Информация о признании компании несостоятельной опубликована 30 марта в картотеке арбитражных дел. С заявлением о банкротстве в декабре 2025 года в суд обратилось ООО «КБК-Экспорт», занимающееся оптовыми закупками сельхозпродукции, включая пшеницу, кукурузу и бобовые.

Согласно материалам дела, птицефабрика задолжала заявителю более 20 млн рублей за поставленную продукцию. Предприятие не исполнило обязательства по оплате, что и стало основанием для обращения в суд.

В последние годы компания испытывала серьезные финансовые трудности. В отношении нее подали несколько исков контрагенты из разных регионов, требовавшие погашения задолженности. Из-за нехватки средств предприятие не смогло рассчитаться с кредиторами.

АО «Птицефабрика Белокалитвинская» зарегистрировано в поселке Сосны и работало с 1996 года. Компания производила товарное яйцо, мясо бройлеров, полуфабрикаты и субпродукты.

