Суд подтвердил включение «Вторцветмета» в реестр РНП

Арбитражный суд Москвы поддержал решение Московского областного УФАС о включении ООО ТД «Вторцветмет» в реестр недобросовестных поставщиков. Компания пыталась оспорить это решение в суде, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом для разбирательства стало обращение АО «НПО им. Лавочкина» о внесении сведений об ООО ТД «Вторцветмет» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП)*. Заказчик в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта на поставку пятиосевого фрезерного портального обрабатывающего центра с ЧПУ, а также выполнение шеф-монтажа, пусконаладочных работ, изготовление тестовой детали и инструктаж.

Московское областное УФАС рассмотрело обращение и признало действия общества несоответствующими закону. Ведомство приняло решение о включении сведений о компании в РНП.

Компания обжаловала это решение в суде. Однако Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность позиции антимонопольного органа по делу № А40-812/26.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.