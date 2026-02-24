Суд подтвердил включение ООО «Люкс» в реестр недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС о включении ООО «Люкс» в реестр недобросовестных поставщиков после отказа компании исполнять контракт в Щелково, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом для разбирательства стало обращение администрации городского округа Щелково Московской области. Власти сообщили в УФАС об одностороннем отказе ООО «Люкс» от исполнения контракта на текущий ремонт автомобильных дорог местного значения.

Антимонопольное ведомство рассмотрело материалы и признало действия компании нарушающими закон. Сведения об организации были включены в реестр недобросовестных поставщиков.

Компания оспорила решение в суде. Однако Арбитражный суд Московского округа отказал в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.