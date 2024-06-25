Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ПАО «Совкомбанк»

По итогам рассмотрения дела об административном правонарушении Московское областное УФАС России вынесло постановление о привлечении ПАО «Совкомбанк» к административной ответственности в виде штрафа в размере 410 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении послужило обращение гражданина, содержащее информацию о получении им СМС-сообщения рекламного характера без предварительного согласия на получение рекламы.

Общество не согласилось с постановлением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ПАО «Совкомбанк» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России.

В Московской области также работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.