Суд отменил доначисление 53 млн руб подмосковной компании

Арбитражный суд Приморского края признал незаконным доначисление более 53 млн рублей таможенных платежей подмосковной компании после ее обращения к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области. Суд обязал вернуть излишне уплаченные средства, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

В 2024 году акционерное общество из Подмосковья ввезло в Россию полиэтилен высокой плотности для собственного производства. Компания уплатила ввозную пошлину по ставке 6,5% и НДС 20%. Позднее Владивостокская таможня изменила сведения в декларациях и доначислила антидемпинговую пошлину в размере 20,3% от таможенной стоимости, указав, что декларант не значился получателем в сертификатах происхождения.

