Суд одобрил решение УФАС по Подмосковью в отношении администрации Долгопрудного

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении администрацией г. о. Долгопрудный закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступили обращения индивидуальных предпринимателей о возможных нарушениях антимонопольного законодательства администрацией г. о. Долгопрудный при предоставлении права организации ярмарок на территории городского округа.

По результатам рассмотрения обращений администрации было выдано предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

В связи с неисполнением предупреждения в установленный срок управлением было возбуждено дело и вынесено решение о нарушении администрацией антимонопольного законодательства, выразившемся в ограничении (устранении) конкуренции.

Администрация не согласилась с решением управления и обратилась в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал администрации г. о. Долгопрудный в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

В Московской области также работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.