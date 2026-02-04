Суд обязал Бориса Минца и его сына вернуть 61,2 млрд по долгам O1 Group Finance

Арбитражный суд Москвы взыскал с Бориса Минца, его сына Дмитрия и экс-генерального директора «О1 Груп Финанс» Петра Бородина почти 61,2 млрд рублей. Об этом говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости .

С мужчин взыскали в конкурсную массу должника в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам компании 61 186 570 668 рублей.

«О1 Груп Финанс» находилась в бизнес-группе Минца. Она специализировалась на привлечении денег для девелоперских проектов с помощью выпуска ценных бумаг. В сентябре 2023 года фирму признали банкротом. В ней открылось конкурсное производство.

В апреле 2025 года отца и сына Минцев, а также Бородина привлекли к ответственности по заявлению Промсвязьбанка, который был одним из кредиторов «О1 Груп Финанс». Тогда выяснение конкретного размера взыскания поставили на паузу до завершения расчетов с кредиторами.

Осенью Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по заочному уголовному делу Минца. Его обвиняют в хищении около 34 млрд рублей из банка «Открытие», совладельцем которого он был. По делу проходят его сыновья Александр, Дмитрий, а также экс-председатель правления банка Евгений Данкевич.

С 2016 года Минц жил на Мальте. В 2018 году он вместе с семьей уехал в британский Лондон. В 2020 году Басманный суд заочно арестовал Минца и его сыновей по делу о растрате. Все трое находятся в международном розыске.

