сегодня в 19:32

Суд наложил арест на активы и счета Unicredit Bank по иску «Русхимальянса»

Суд наложил арест на имущество счета и ценные бумаги АО «Юникредит банк» после заявления оператора проекта строительного комплекса, сообщает ТАСС .

Суд частично удовлетворил заявление оператора проекта о принятии обеспечительных мер по иску к Unicredit.

Компания ранее уже подавала иск к банку на сумму 45,7 млрд рублей в рамках претензий по банковским гарантиям по контракту с Linde.

Тогда суд наложил арест в размере 462,67 млн евро на ценные бумаги банка, а также на недвижимое имущество компаний и денежные средства.