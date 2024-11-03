Суд Москвы не стал накладывать арест на счета JP Morgan Chase Bank по иску

Арбитражный суд столицы принял решение не накладывать арест на счета крупного американского банка JP Morgan Chase Bank и его дочки — ООО «Коммерческий банк „Дж.П. Морган Банк Интернешнл“» — по иску, сообщает РИА Новости .

Иск на кредитную организацию из США подал банк «Открытие». Он потребовал в суде взыскать с JP Morgan Chase Bank 5 млн долларов (свыше 482 млн рублей по текущему курсу).

Российский банк просил арестовать счета, имущество и товарные знаки ответчика. Это он объяснил опасениями за возможность исполнения решения суда на территории другой страны, а еще указал, что ответчики хотят вывести активы из России. Но суд не обнаружил подтверждений представленным доводам.

По мнению суда, указанные опасения являются субъективной оценкой истца по вопросу добросовестности контрагента по спору. Просто слов и опасений для суда недостаточно, нужны более веские доказательства.

Предварительное заседание по данному делу московский суд назначил на январь следящего года. Основания исковых требований банка к ответчику не приводятся.