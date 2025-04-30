Суд ЕС разъяснил, что запрет на ввоз евро в РФ затрагивает и лечение

В ФРГ у одной из пассажирок, которая летела в РФ, обнаружили при себе 15 тыс. евро наличными. Средства женщина хотела потратить на лечение, но их изъяли, оставив только 1 тыс. евро, сообщает РБК со ссылкой на решение Европейского суда в Люксембурге.

Там пояснили, что наличные евро запрещено ввозить в РФ даже тогда, когда средства планируют потратить на лечение. Взять с собой можно только то количество денег, которое необходимо для оплаты проезда и жилья.

Инцидент произошел в аэропорту Франкфурта-на-Майне. После обнаружения средств, женщина рассказала, что планировала потратить их на стоматолога, гормональную терапию в больнице по лечению бесплодия, а также на пластического хирурга — для лечения после пластики груди.

Таможенники провели изъятие 15 тыс. евро. Женщине разрешили взять с собой в поездку только 1 тыс. евро.

В европейском суде общей юрисдикции отметили, что вывозить средства в РФ для лечения в больнице нельзя — юридически это не считается деньгами для личного пользования. Соединенные Штаты и Евросоюз ввели запрет на ввоз в РФ наличных евро и долларов в марте 2022 года.