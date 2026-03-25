Ступино, Руза и Истра стали лидерами торгов в Подмосковье

Комитет по конкурентной политике Московской области с 16 по 23 марта 2026 года выставил на земельно-имущественные торги 159 объектов. Больше всего лотов представили в округах Ступино, Руза и Истра, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В настоящее время в заявочной кампании размещено более 250 лотов в городском округе Ступино, свыше 160 — в Рузском муниципальном округе и более 100 — в муниципальном округе Истра.

В Рузском округе, в частности, на торги выставлен земельный участок площадью более 15 соток в деревне Горки. Его можно арендовать для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена ежегодной аренды составляет 197 447,09 рубля.

С начала 2026 года победителям аукционов в Ступине передали в аренду 34 земельных участка и 27 — в собственность. В Рузском округе в аренду предоставили 19 участков, в собственность — 20. В Истре арендаторы получили 16 участков, еще 18 были оформлены в собственность.

Ознакомиться с объектами, выставленными на торги, и подобрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ. Комитет также публикует актуальные лоты и инструкции по участию в аукционах в мессенджере МАХ и телеграм-канале @konkurenTEAM.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.