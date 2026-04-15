Ступино, Лотошино и Дмитровский лидируют по торгам в Подмосковье

В Подмосковье с 6 по 10 апреля 2026 года на земельно-имущественные торги выставили 131 объект, больше всего лотов представили Ступино, Лотошино и Дмитровский округ. Всего в заявочной кампании сейчас участвуют сотни объектов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В настоящее время в Ступине в заявочной кампании находится более 256 лотов, в Лотошине — более 45, в Дмитровском округе — более 344. В частности, в Лотошине на торги выставлен земельный участок площадью 10 соток в деревне Кульпино для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена составляет 288 890 рублей.

С начала 2026 года победителям аукционов в Ступине передали в аренду 50 земельных участков и 36 — в собственность. В Лотошине один участок предоставили в аренду и 10 — в собственность. В Дмитровском округе в аренду передали 42 участка, в собственность — 36.

Ознакомиться с объектами, выбрать земельный участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ. Информация о новых лотах и порядке участия в аукционах также публикуется в официальных аккаунтах комитета в мессенджере МАХ и телеграм-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.