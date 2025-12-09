Студии обновили права на Dishonored, Starfield, Call of Duty и Fallout в России

Крупные игровые студии, входящие в состав Microsoft, — Activision Blizzard и Bethesda — зарегистрировали в России товарные знаки для своих ключевых видеоигр, включая Dishonored, Starfield, Call of Duty и Fallout, сообщает РБК .

Обе компании покинули российский рынок вскоре после начала специальной военной операции и прекратили официальные продажи своей продукции в стране.

Обновление прав на интеллектуальную собственность является стандартной юридической практикой для сохранения контроля над брендами, даже если компания временно не ведет коммерческую деятельность на территории государства. Этот шаг предотвращает возможность регистрации товарных знаков третьими лицами и позволяет правообладателям в будущем возобновить работу на рынке.

Аналогичные действия в последнее время предпринимали и другие западные компании, официально ушедшие из России.

