Новые товарные знаки в России оформляют Starbucks, Apple, Hyundai

Не менее 14 западных компаний, официально покинувших российский рынок, продолжают регистрировать в стране новые товарные знаки. Такие данные, полученные из открытых реестров Роспатента, приводит юридическая компания Verba Legal в исследовании для газеты «Известия» .

Среди активных правообладателей — Starbucks, зарегистрировавшая в 2024 году новый графический логотип и словесный знак, а также Apple, оформившая обозначения M2 Pro и Optic ID. Hyundai в июне 2025 года зарегистрировала серию из 18 товарных знаков, включая Hyundai CarPay, а Christian Dior — логотип со стилизованными буквами C и D.

В McDonald’s, по подсчетам юристов, внесли в реестр более 20 новых обозначений, включая «Роял Чизбургер» и Big Mac. Inditex (владелец Zara) зарегистрировала Zara Home и Zara Timeless, а Nestle — графическое обозначение Nesquik, несмотря на ранее объявленную остановку продаж этого бренда в России.

Представители ряда компаний объяснили эти действия стандартной практикой защиты интеллектуальной собственности на всех рынках, включая те, где они не ведут операционной деятельности. По словам экспертов, регистрация новых, слегка измененных знаков помогает сохранить права на бренд в условиях, когда неиспользование уже зарегистрированного товарного знака в течение трех лет может привести к его аннулированию.

Как отмечают аналитики, такие шаги не обязательно свидетельствуют о скором возвращении компаний в Россию, а скорее являются тактической мерой для сохранения ценных активов на перспективу. В то же время эксперты не исключают, что при изменении внешнеполитических условий возвращение на крупный российский рынок может быть рассмотрено, хотя, возможно, и в адаптированном формате.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.