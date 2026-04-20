Студенты РУТ посетили производство «Деталь Бизнеса» в Краснознаменске

Экскурсия для студентов Российского университета транспорта прошла 14 апреля на предприятии «Деталь Бизнеса» в Краснознаменске. Участникам показали полный цикл производства и современное оборудование, а также обсудили перспективы практики и совместных проектов, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Производственную площадку посетили студенты направления промышленного и транспортного дизайна, преподаватели и представители «Меркатор Холдинга». Специалисты компании представили ключевые этапы работы, продемонстрировали технологические процессы и возможности оборудования.

Особое внимание уделили гибочному оборудованию, которое отличается высокой точностью и производительностью. Участники смогли оценить уровень оснащения предприятия и его производственные мощности.

В ходе профессиональной дискуссии стороны обсудили перспективы совместных проектов. Компания заявила о готовности предоставить студентам площадку для прохождения производственной практики. Завершением визита стало практическое задание от представителей «Меркатор» — студентам предложили разработать решения с учетом реальных производственных возможностей предприятия.

В Мининвесте региона отметили, что подобные инициативы способствуют формированию кадрового резерва и укрепляют взаимодействие между вузами и промышленными предприятиями.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.