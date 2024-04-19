Студенты Дмитрова познакомились с производством мебели на предприятии РФ

В рамках профориентационной направленности и знакомства с работодателями округа студенты выпускных групп Дмитровского техникума посетили с экскурсией Дмитровский мебельный комбинат «Ладья», одно из ведущих предприятий в России. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Ребята ознакомились с основными этапами производства мягкой и корпусной мебели. Они с большим интересом слушали о том, как работает производство, какие здесь применяются технологии, что используют специалисты в изготовлении фурнитуры, посмотрели работу в цехах.

Руководители мебельного комбината предложили студентам заключить целевые договора и оплачивать стипендию на весь период обучения с последующим трудоустройством.

«Спасибо большое администрации комбината за интересную и познавательную профориентационную экскурсию для студентов, а также за представляемую возможность дальнейшего обучения и трудоустройства на предприятии», — отметили студенты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.