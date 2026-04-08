Студентов Подмосковья пригласили на карьерный марафон в АПК

Образовательная платформа «Я в Агро» от Россельхозбанка запустила карьерный марафон для студентов и молодых специалистов агропромышленного комплекса Подмосковья. Участникам предложат встречи с работодателями, стажировки и консультации по трудоустройству, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

К участию приглашаются студенты аграрных вузов и ссузов региона, молодые сотрудники АПК, а также все, кто рассматривает работу в отрасли. Программа включает прямые встречи с представителями ведущих агрохолдингов, онлайн-эфиры с HR-специалистами и доступ к актуальным стажировкам и практикам.

Эксперты расскажут, как правильно составить резюме, где искать вакансии и на какие требования работодателей стоит обратить внимание. Также для участников предусмотрены розыгрыши призов.

«Для студентов это шанс напрямую познакомиться с ключевыми игроками рынка и получить предложения о стажировках», — отметили организаторы.

В ведомстве подчеркнули, что для участия необходимо подать заявку через специальную форму. Марафон направлен на поддержку профессионального роста молодежи и развитие кадрового потенциала агросектора Подмосковья.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.