Студентов и ветеранов СВО готово трудоустроить предприятие Ленинского округа

Предприятие «Турботехсервис» работает в Ленинском округе с 1998 года и занимается ремонтом и обслуживанием турбокомпрессоров для всех видов отечественной и импортной техники. С 2014 года компания активно помогала ополченцам Донбасса, а сейчас восстанавливает оборудование для нужд автобронетехники, участвующей в СВО. С рабочим визитом на предприятии побывал глава городского округа Станислав Каторов, сообщает пресс-служба администрации округа.

«С самого начала специальной военной операции производство, базирующееся в Ленинском округе, поставляет новые и ремонтирует в объеме капитального ремонта турбокомпрессоры для автотранспортной техники, выполняющей боевые задачи на фронте, тем самым внося свой вклад в неминуемую победу России», — сказал глава муниципалитета.

Специалисты предприятия обладают необходимыми компетенциями, чтобы ремонтировать турбокомпрессоры для газовых электростанций, речных, морских судов и железнодорожных локомотивов. Предприятие также активно создает рабочие места для жителей Ленинского округа.

«У нас есть вакантные должности, на которые мы готовы рассмотреть соискателей из числа ветеранов СВО и выпускников колледжей. В компании могут получить работу токари, фрезеровщики, шлифовщики, слесари по ремонту подвижного состава и другие специалисты технического профиля», — отметил гендиректор «Турботехсервис» Виктор Лебедев.

При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в Ленинском округе началась реализация пилотного проекта по организации промышленного туризма для участников специальной военной операции, в ходе которой ветераны могут устроиться на работу по «мирной» специальности и продолжать служить Родине «на гражданке».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.