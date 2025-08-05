Структура MR Group планирует построить логопарк в Пушкине

сегодня в 11:31

Логопарк на 500 тыс. кв. м планирует построить в Пушкине структура MR Group. Компания уже ведет проектирование производственно-складского комплекса, пишут «Ведомости» .

Информация опубликована на тендерной площадке девелопера. Деталей данного проекта пока нет.

В документации о логопарке отмечено, что организатором процедуры выступает фирма RBNA, специализирующаяся на складской недвижимости. Как компания связана с MR Group, неизвестно. Источники назвали эти фирмы «дружественными структурами».

По данным представителя RBNA, новый логопарк будет состоять из двух зданий классических складов (42 тыс. «квадратов») и блока на 6 тыс. кв. м формата light industrial (под производства легкой промышленности).

Инвестиции в данный проект составят 4 млрд рублей. Ввести логопарк в эксплуатацию планируется в середине 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе развивают новый формат индустриальных парков — «5 в 1», который востребован инвесторами.

«Сейчас в регионе строится пять государственных индустриальных парков. Четыре из них откроются уже в этом году», — отметил Воробьев.