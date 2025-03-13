Стройготовность нового фармпроизводства в Подольске составляет 99%

Новое биотехнологическое опытно-промышленное производство откроет компания «Петровакс Фарм» в Подольске в 2026 году, его готовность составляет 99%. Компания производит препараты для лечения инфекционных, орфанных и онкологических заболеваний. Все препараты будут локализованы по полному циклу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На производстве будут синтезировать субстанции, производить генно-инженерные лекарственные препараты, в том числе для лечения орфанных заболеваний. Производство находится на территории компании. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию намечены на 2026 год, в настоящее время готовность составляет 99 процентов. При этом создадут 70 новых рабочих мест. Инвестиции составляют 2 млрд рублей», — рассказал президент и владелец компании Михаил Цыферов.

В текущем году компания выполняет проект по повышению энергоэффективности со вводом в эксплуатацию ГПУ. Инвестиции составили 150 млн рублей.

К 2030 году компания планирует создать биотехнологический комплекс по полному циклу производства. На нем будут производить биотехнологические лекарственные препараты и вакцины, начиная с синтеза субстанций, применяемых в социально значимых областях здравоохранения, в том числе при терапии онкологических аутоиммунных заболеваний.

В 2020 году компания запустила 4-ю линию производства инъекционных форм, серийное производство на ней началось в 2023 году. Производственная мощность составила 50 млн доз. Создано 35 рабочих мест. Инвестиции составили 1, 7 млрд рублей.

В 2022 году компания внедрила проект по цифровизации и модернизации процессов. В том числе ERP систему планирования и управления ресурсами предприятия, MES систему управления производственными процессами и оборудованием, LIMS систему автоматизации лабораторных процессов. Инвестиции составили 100 млн рублей.

Выручка российской биофармацевтической компании «Петровакс Фарм» в 2024 году составила 15,7 млрд рублей. Этот показатель оказался на 43% выше, чем в 2023-м. Продуктовый портфель разработчика лекарств вырос в три раза (с 6 до 20 продуктов) с 2019 года. Препараты из ритейл-портфеля и вакцины семейства Гриппол поставляются не только на российский рынок, но и за рубеж. Оборот экспорта достиг в 2024 году 2, 3 млрд рублей. В настоящее время 11 брендов компании поставляются в 11 стран ЕС и ЕАЭС. В текущем году начались первые поставки в Молдову. Расширяется партнерство с ведущими мировыми и азиатскими фармкомпаниями.

«Финансовые показатели отражают устойчивый рост и успешность бизнес-стратегии компании. А проекты по импортозамещению способствуют обеспечению лекарственной безопасности страны», — отметил Цыферов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.