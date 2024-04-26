Страны Балтии и Финляндия саботируют прохождение грузов на границе с РФ

Врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов отметил, что страны Балтии и Финляндия саботируют прохождение грузов и ведут себя отвратительно, создавая искусственные очереди на границе, сообщает РИА Новости.

«Латвия, Литва, Эстония, Финляндия — они ведут себя с точки зрения таможенных правил просто безобразно, когда они реально саботируют прохождение грузов и создают искусственные очереди». Руслан Давыдов Врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС)

По словам Давыдова, на пункте пропуска «Бурачки-Терехово» на российско-латвийской границе около 2 тыс. авто дожидаются очереди попасть в Россию. При этом за сутки они пропускают только 100 машин. В очереди могут стоять машины с лекарствами и продуктами первой необходимости.

Давыдов назвал такие действия сознательной политикой удушения и саботаж международной торговли.