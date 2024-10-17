Страховой Дом ВСК и Банк ДОМ.РФ подписали соглашение о партнерстве

Страховой Дом ВСК и Банк ДОМ.РФ заключили соглашение о поддержке малого и среднего предпринимательства. Документ о сотрудничестве подписали вице-президент, руководитель лаборатории финтех и инноваций Страхового Дома ВСК Марина Ляшенко и директор подразделения «Малый и средний бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк в рамках форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS, передает пресс-служба страховой компании.

В рамках партнерства страховщик и банк займутся развитием комплексного обслуживания предприятий с применением современных цифровых технологий, повышением доступности кредитных и страховых продуктов для клиентов сегмента МСП, а также реализацией мер для управления и снижения финансовых рисков компаний.

Для Страхового Дома ВСК поддержка малого и среднего предпринимательства посредством повышения общего уровня страховой защиты является одним из важных направлений работы. Благодаря сотрудничеству c банком планируется создать совместные решения в области риск-менеджмента и разработать страховые продукты под потребности предпринимателей. Для клиентов банка и страховщика будет создана удобная система по взаимному использованию сервисов обеих компаний. В рамках программы взаимодействия стороны также планируют обмениваться опытом работы и совместно участвовать в решении важных для предпринимательского сообщества вопросов.

«В настоящее время малые и средние предприниматели — это не только наиболее динамичный в своем развитии сегмент, но и, к сожалению, один их самых слабозащищенных. Как правило в нем ниже проникновение медицинского страхования сотрудников и предпринимательских рисков. А это в свою очередь снижает конкурентоспособность в борьбе за таланты и повышает зависимость от экономических событий. Для повышения уровня защиты предпринимателей из этой среды Страховой Дом ВСК готов создавать решения, адаптированные под конкретные запросы клиентов из различных отраслей. Такой гибкий подход также позволит найти оптимальное соотношение уровня страховой защиты и стоимости покрытия риска», — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

Директор подразделения «Малый и средний бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк прокомментировала данное сотрудничество.

«Снижение рисков — одна из главных задач предпринимателей в развитии своего бизнеса. Сотрудничество со Страховым Домом ВСК открывает возможность клиентам банка использовать эффективные решения, которые помогут не только справляться с текущими вызовами, но и управлять долговременными рисками. Уверена, что финансовая защита бизнеса позволит предприятиям МСБ сосредоточиться на стратегических целях и масштабировать свое дело», — объяснила Анна Корнелюк.