Столичный производитель косметики локализуется в промпарке «Сенькино»

сегодня в 13:14

В технологическом промышленном парке «Сенькино», который возводится в Краснопахорском районе ТиНАО по программе стимулирования создания мест приложения труда, будут выпускать до 300 тыс. единиц декоративной косметики в месяц, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Промышленный парк «Сенькино» расположен между Киевским и Калужским шоссе. Компания Nikk Mole приобрела помещение в первой очереди промпарка.

«В промышленном парке „Сенькино“, который возводят в ТиНАО по программе стимулирования создания мест приложения труда, появится производство декоративной косметики. Компания Nikk Mole будет выпускать до 300 тыс. единиц продукции в месяц и обеспечит создание 50 новых рабочих мест. В будущем компания планирует расширять ассортимент продукции и рассматривает возможность выхода на международные рынки», — уточнил министр.

Полностью завершить строительство промпарка «Сенькино» общей площадью более 77 тыс. кв. м планируется в 2026 году. Первая очередь уже полностью забронирована.

«Выбор площадки в промпарке „Сенькино“ положительно влияет на развитие нашего бизнеса. Во-первых, объект расположен вблизи основных транспортных магистралей, что обеспечит нам удобный доступ к поставщикам и клиентам. Во-вторых, инфраструктура отвечает всем современным требованиям, включая наличие необходимых коммуникаций и логистических возможностей», — добавила генеральный директор Nikk Mole Мила Клименко.

Управляющий партнер Parametr Александр Манунин уточнил, что Light industrial — это универсальный формат, который подходит под задачи широкого круга компаний.

«Мы продумываем пространства так, чтобы бизнес мог быстро и удобно локализовать производственные процессы, а также имел возможности для масштабирования и развития. Кроме этого, мы как девелопер предлагаем возможность индивидуальной адаптации помещений под специфические требования клиентов», — сказал Манунин.

За 4 года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.