Столичные промышленники увеличивают объем производства линз и очков

Московские промпредприятия наращивают объемы выпуска медицинских изделий и оптики для улучшения зрения. Благодаря горподдержке и антикризисным инструментам на производствах внедряются новые технологии, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«За первый квартал московские промышленные предприятия нарастили выпуск продукции на 17,9%. Рост показателя производительности связан с развитием и внедрением новых технологий, включая искусственный интеллект. Кроме того, помогают компаниям их собственные инвестиции и поддержка властей города: предприятиям предлагается более 20 инструментов», — отметил Овчинский.

В I квартале текущего года производитель оптики «Айкрафт» увеличил выпуск очков на 13,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Предприятие также поставило личный рекорд, произведя за месяц 50 тыс. изделий.

«Потребности населения в импортозамещении оптической продукции продолжают расти. В марте 2024 года мы установили новый рекорд по выпуску очков для зрения, при этом доля продукции российского производства превысила 80%. Также стоит отметить, что у нас более 500 точек реализации, от Калининграда до Владивостока», — рассказал генеральный директор компании Сергей Валынкин.

Другое столичное предприятие «НанОптика» в I квартале 2024 года на 20% увеличило выпуск интраокулярных линз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Компания производит искусственные хрусталики из медицинского акрила, которые имплантируют для восстановления зрения человека.

«Производство работает в круглосуточном режиме и выпускает современные и безопасные интраокулярные линзы из гидрофобного и гидрофильного акрила. Доступная цена, по сравнению с импортными аналогами, помогает российским клиникам существенно сэкономить на стоимости операции, не теряя при этом в качестве оказания медицинской помощи населению», — сказал генеральный директор компании Денис Ключников.

По поручению мэра столицы Сергея Собянина в городе повышают инвестпривлекательность и развивают производства. В Москве создали комфортные условия для развития крупных, средних и малых предприятий. Столичным предпринимателям доступно более 20 системных городских мер поддержки, включая субсидии, целевые займы и антикризисные инструменты.