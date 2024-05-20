Столичные промышленники представили разработки в Ташкенте

На международной выставке «Иннопром. Центральная Азия» при поддержке центра «Моспром» московские предприятия топливно-энергетического комплекса, химической и кабельной промышленности, микроэлектроники, приборостроения и машиностроения нашли новых партнеров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что в выставке участвовали 13 производителей из Москвы, которые провели свыше 195 встреч с заграничными контрагентами. На объединенном стенде Москвы представляли свою продукцию столичные разработчики клапанов, ленточных пил, оптических и силовых трансформаторов, оборудования для передачи, управления и контроля команд релейной защиты, систем наблюдения на промобъектах, 3D принтеров, платежных терминалов, оборудования для теплиц, телекоммуникационного оборудования, транспортных, банковских и сим-карт, а также микросхем для электронных документов.

«Зарубежные партнеры высоко оценили экспортный потенциал московской продукции», – рассказал Владислав Овчинский.

По словам торгового представителя России в Узбекистане Константина Злыгостева, Узбекистан в течение последних нескольких лет является одним из самых востребованных у российских компаний рынков для развития собственного экспортного потенциала. На узбекистанском рынке российская продукция пользуется доверием, поскольку отличается сбалансированным соотношением цены и качества.

«В свою очередь, Москва традиционно входит в число лидеров по объему несырьевого неэнергетического экспорта в Узбекистан среди регионов РФ", - сказал Злыгостев.

Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан рассматривает возможность импорта московских мультифункциональных платежных устройств.

«Благодарим центр поддержки экспорта «Моспром» за возможность принять участие в международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия». В составе объединенной экспозиции мы представили российские банкоматы SAGA S-200 ATM, которые вызвали неподдельный интерес у финансовых организаций Узбекистана», – сказала коммерческий директор компании «САГА Технологии» Оксана Калашникова.

Московский производитель кабельно-проводниковой продукции для промобъектов участвовал в переговорах с Национальной ассамблеей энергетиков Узбекистана. Также на столичную кабельно-проводниковую продукцию обратили внимание представители Мубарекского газоперерабатывающего завода, который рассматривает возможность использования столичных кабелей для проведения реконструкции предприятия.

По словам официального регионального представителя НПП «Спецкабель» Самата Абдулатифа, участие в выставке было продуктивным для предприятия, представившего передовые разработки для различных сфер промышленности.

«Представители предприятия провели ряд встреч с потенциальными заказчиками, а именно с «Узбекнефтегаз» и EPC-компанией Enter Engineering, в рамках которых обсудили перспективы сотрудничества по уже имеющимся проектам. Также «Спецкабель» поделился своей экспертизой и наметил план совместных работ с инжиниринговой компанией УЗЛИТИ, которая проектирует нефтегазовые объекты», – уточнил Абдулатиф.

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва», входящий в состав ГК «Элемент» научно-исследовательский институт молекулярной электроники и Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства на выставке обсуждали разработку совместных учебных программ.

Ташкентский металлургический завод заинтересовали поставки систем хранения металлопроката, произведенных в Москве. Оптические трансформаторы тока московского производства могут применять во время строительства и модернизации электростанций и объектов электросетевого хозяйства Узбекистана.

Московские производители в рамках мероприятий нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», в том числе и благодаря поддержке центра «Моспром», расширили свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Информацию о направлениях поддержки центра можно узнать по ссылке.

Также в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» работает цифровая платформа «Мой экспорт», предоставляющая подержку предпринимателям. Там можно бесплатно получить аналитику, консультацию экспертов, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое.