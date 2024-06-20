Столичные производители высокотехнологичного оборудования наращивают экспорт в Азербайджан

сегодня в 19:52

При поддержке центра «Моспром» 5 столичных производителей промышленного оборудования и комплектующих приняли участие в бизнес-миссии в Азербайджан, где провели более 60 встреч с иностранными контрагентами, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Строительные компании Азербайджана проявили заинтересованность в вентфасадах столичного производства. В настоящий момент московский производитель рассматривает возможность открытия представительства на территории Азербайджана.

«Столичные компании по выпуску строительных конструкций, трансформаторов, специализированных кабелей, литий-ионных аккумуляторов и бионических протезов при поддержке центра „Моспром“ представили свою продукцию в рамках бизнес-миссии в Баку и провели свыше 60 встреч с зарубежными контрагентами», — уточнил Овчинский.

Зарубежные партнеры отметили высокий уровень конкурентоспособности столичной продукции по сравнению с европейским аналогами.

«В рамках мероприятия мы провели ряд встреч с руководителями крупных промышленных предприятий Азербайджана, которые проявили большой интерес к нашим изделиям, особенно к огнестойким кабелям и универсальным кабелям марки СКАБ. Участие в бизнес-миссии, организованной центром „Моспром“ соответствует реализации стратегии нашей компании — расширению географии рынка сбыта и укреплению „Спецкабеля“ в статусе надежного международного партнера», — добавил официальный региональный представитель НПП «Спецкабель» Самат Абдулатиф.

Так, протезно-ортопедический реабилитационный центр при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана рассматривает возможность закупки комплектующих и материалов у московского производителя бионических протезов.

С 2022 года столичные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.

Также в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» работает цифровая платформа «Мой экспорт», где предпринимателям предоставляют поддержку.