Столичные производители косметической отрасли представили новинки на выставке

Выставка проходит с 9 по 12 октября в «Крокус Экспо».

«В химической промышленности столицы работает порядка 260 предприятий, на которых производят широкий спектр товаров: от бытовой химии и чистящих средств до косметических и парфюмерных изделий. Благодаря городским мерам поддержки компании отрасли наращивают объемы производства и разрабатывают современные продукты, которые соответствуют запросам потребителей», — уточнил Гарбузов.

Он добавил, что, например, промышленники могут получить статус промкомплекса или резидента ОЭЗ Москвы и получать различные налоговые льготы, а сэкономленные средства — инвестировать в собственное развитие и реализацию новых проектов. С января по август текущего года столичные предприятия нарастили объем производства на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Они выпустили свыше 2,6 млн флаконов духов, 5,7 млн упаковок крема для рук и 100 млн флаконов шампуня.

Один из крупнейших производителей косметических средств для аппаратной косметологии и домашнего ухода «Гельтек» в партнерстве с компанией из Казани презентует крем для лица и шеи, который основан на физиологических липидах, что позволяет одновременно защищать кожу от внешнего воздействия, увлажнять, а также убирать покраснения и минимизировать возрастные изменения.

Одно из старейших предприятий столицы, фабрика «Свобода», демонстрирует на выставке новые продукты известной марки «Балет» — пенку для умывания и средство для снятия макияжа, которые оснащены увлажняющими ингредиентами — гиалуроновой кислотой и АНА-кислотами. Компания пользуется поддержкой города. В прошлом году Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) компенсировал фабрике часть затрат на уплату процентов по кредитному договору.

Производитель косметики, ухаживающих средств и красок для волос «БИГ» разработал сыворотку-патч, которая помогает снять отечность лица, увлажняет и питает полезными компонентами кожу, а также позволяет сократить появление мимических морщин благодаря коллагену в составе. Инновационность разработки в том, что она объединяет в себе действие сразу двух разных средств — сыворотки и патчей. В 2023 году компания получила от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства льготный заем в размере 100 млн рублей под три процента сроком на пять лет.

Помимо этого, новинку представила компания BTpeel, специализирующаяся на производстве химических пилингов, средств для ухода за телом, лицом и волосами, дезодорантов, солнцезащитных средств. Предприятие разработало косметический препарат-биоревитализант двойного действия — специальный препарат, предназначенный для инъекционной и микроигольчатой терапии, фракционной мезотерапии, которые позволяют устранить дряблость лица и тела.