Столичные предприятия увеличили производство продуктов для пикника

Столичные промышленные предприятия производят широкую номенклатуру товаров народного потребления: от бытовой химии до одежды. Так, к майским праздникам нарастили выпуск продукции производители мяса, соусов, одноразовой посуды и грилей, сказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Только за первые два месяца текущего года производство продуктов питания выросло в Москве на 136 процентов, в частности, мяса и мясной продукции – в 5,5 раз, хлебобулочных и кондитерских изделий – на 17,1%. Заводы столицы укрепляют свои позиции на рынках – разрабатывают новые высокотехнологичные изделия, используют в работе наукоемкие технологии», – отметил Владислав Овчинский.

В прошлом году столичная компания «Элитгрупп инвест» запустила производство трех видов свиных шашлыков из окорока, лопатки и шеи. В этом году к шашлычному сезону предприятие расширило свой ассортимент куриными шашлыками из бедра, крыла, голени, а также филе.

«К майским праздникам мы отгрузили около ста тонн куриных и около одной тысячи тонн свиных шашлыков. Их главное преимущество – высокое заводское качество и грамотно подобранные маринады с добавлением ароматных специй и сушеных трав. Мясо подходит для жарки на гриле, барбекю, сковороде и запекания в духовке», – поделился руководитель предприятия Армаис Акопов.

Наращивать объемы производства и расширять продуктовую линейку заводу в том числе помогает столица. Так, в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) предприятие возведет вторую очередь завода в Ново-Переделкине. Для этого город предоставил ему землю без торгов за один рубль.

Выпуском в столице грилей и печей для приготовления блюд на живом огне занимается компания Grillvett, которая по итогам первого квартала этого года нарастила производство на 45%.

С прошлого года компания предлагает клиентам мобильный угольный гриль для отдыха на природе.

Другое столичное предприятие Philosophia de Natura с 2015 года изготавливает в Москве продукты-компаньоны: соусы, джемы, топинги, сиропы и мармелады. Сегодня в линейке производителя более 20 видов изделий – соус барбекю, перечный, тар-тар, карри и другие, соус сальса, гуакама, сырный с халапеньо и многие другие.

Компания «Профит Хаус», в свою очередь, предлагает рынку универсальный многоразовый набор посуды для отдыха на природе, которую можно мыть в посудомоечной машине. К майским праздникам производитель изготовил свыше 100 тыс. таких комплектов. В него входит контейнер для хранения с двумя секциями, а также тарелки и миски, стаканы, вилки, ложки и ножи на шесть персон. Посуда сделана из безопасного и полностью перерабатываемого пластика, что позволяет заменить одноразовые аналоги и внести свой вклад в защиту окружающей среды.