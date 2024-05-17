Эксперт Валинуров заявил, что айтишникам из «элиты» не будут много платить

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров заявил, что IT-специалисты превращаются в обычных работников, а не в небожителей, которыми их воспринимали раньше, сообщает Общественная Служба Новостей .

Он признал, что представители данной сферы зарабатывают больше, чем в среднем по стране. Тем не менее, динамика по их росту на данный момент отсутствует.

По словам Валинурова, несколько лет назад «элитой» также себя считали врачи, поскольку у них имелась возможность выйти на большой уровень дохода. Однако позже представители этой отрасли все же лишились этого статуса.

«Конечно, и те, и другие являются представителями востребованных специальностей, однако они отнюдь не «эксклюзив», за который будут платить сумасшедшие деньги», — полагает Валинуров.

Консультант добавил, что для внушительного заработка необходимо стремиться к руководящим должностям, среди которых — финансовый и генеральный директор.