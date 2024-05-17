Банк Китая снизил размер первоначального взноса для покупателей жилья
Народный банк Китая принял решение упростить условия покупки недвижимости , сообщает «Лента.ру».
Так, среди изменений - отмена общенациональной минимальной процентной ставки по ипотечным кредитам и уменьшение размера первоначального взноса.
Минимальный показатель для покупающих первичное жилье в КНР теперь составит 15%, а для покупки вторичной недвижимости - 25%.
Китайские власти приняли решение сделать покупки недвижимости доступными для каждого.
Власти КНР рассматривают возможность приобретения значительного числа непроданных квартир и жилых зданий.