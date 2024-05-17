Банк Китая снизил размер первоначального взноса для покупателей жилья

сегодня в 17:32

Так, среди изменений - отмена общенациональной минимальной процентной ставки по ипотечным кредитам и уменьшение размера первоначального взноса.

Минимальный показатель для покупающих первичное жилье в КНР теперь составит 15%, а для покупки вторичной недвижимости - 25%.

Китайские власти приняли решение сделать покупки недвижимости доступными для каждого.

Власти КНР рассматривают возможность приобретения значительного числа непроданных квартир и жилых зданий.