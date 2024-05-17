Сбежавшая из дома чеченка Лия Заурбекова попросила ее не искать

Лия Заурбекова, которая рассказала о преследовании родственников после побега из дома в Чечне, попросила ее не искать, сообщает Baza.

По словам девушки, она в безопасности и просит оставить ее в покое. Также она попросила не настраивать против нее власти Чечни.

«Со мной все хорошо, я в безопасности, прошу меня не искать. Пугает, что к этому делу проявляет внимание (Адам – ред.) Делимханов, очень боюсь, что меня будут искать, найдут и насильно вернут обратно». Лия Заурбекова

Ранее девушка рассказывала правозащитникам из кризисной группы «Марем», что она почти ежедневно подвергалась физическому и психологическому насилию дома. За помощью в полицию она пришла сама, после того, как сбежала из дома.

Группа людей до этого окружила отдел полиции в Москве, где якобы была Лия. Позже в МВД сообщили, что девушку отпустили, и она уехала отдельно от родственников.

Член Совета по правам человека при президенте РФ и Общественной наблюдательной комиссии Москвы отметил, что Заурбекова покинула Россию.