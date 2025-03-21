Столичные компании укрепляют позиции на рынке мебели благодаря инвестициям

Выпуск мебели в Москве в январе 2025 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что московские производители выпускают широкий ассортимент мебели, включая столы, стулья и шкафы-купе для «умного дома».

«В отрасли работает свыше 140 предприятий, в январе 2025 года они нарастили объем выпуска мебельной продукции на 25%, а также отгрузили заказчикам товаров в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2024-го», — рассказал Гарбузов.

Благоприятные условия для инвестиций способствуют развитию предприятий, росту производства и расширению ассортимента. Например, в январе 2025 года в столице было произведено на 64% больше офисной мебели из металла, на 10% — кухонных гарнитуров, а выпуск деревянной мебели для ванных комнат вырос в 2,7 раза.

Компания «Дизайнстрой», специализирующаяся на производстве деревянной мебели и столярных изделий, в 2024 году увеличила количество реализованных проектов на 25%.

По словам генерального директора компании Юрия Карпинского, предприятие выпускает встроенную и отдельно стоящую мебель, кухни, столы, двери, стеновые панели, потолки, карнизы — все, что можно создать из дерева. Изделия уникальны и производятся по индивидуальным заказам.

«Наши изделия уникальны, делаются индивидуально под заказ. Мы комплектуем столярными изделиями офисы, рестораны и частные объекты премиального уровня. Учитывая возросший спрос на нашу продукцию в 2024 году, мы запустили процесс расширения производственных мощностей, в частности, закупили новый калибровально-шлифовальный станок, в планах — приобретение обрабатывающего центра и полировальной машины», — рассказал Карпинский.

Еще одна московская компания «Сенатор-стиль», которая занимается производством и установкой мебели для новостроек, активно адаптируется к современным трендам и удовлетворяет запросы потребителей. Предприятие выпускает мебель, соответствующую стандартам «умного дома». В 2024 году компания начала новое направление, связанное с интеграцией световых и интеллектуальных решений в рамках концепции «умного дома».

Компания тесно сотрудничает с подрядчиками и разрабатывает мебельные проекты уже на этапе строительства. В ее портфеле представлены интерьерные решения для гостиных, спален, кухонь и других помещений в квартирах, домах и офисах.