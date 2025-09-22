Столичная промышленность становится более экологичной

На сегодняшний день столица является ведущим промышленным и научно-инженерным центром России, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Более 4,5 тыс. предприятий производят продукты питания, лекарства, автомобили, охватывая 20 отраслей промышленности, а 150 новых производств открываются в городе каждый год. Для нас важно, чтобы индустриализация развивалась не в ущерб природе. Бизнес вкладывает в это огромные ресурсы», — уточнил градоначальник.

Так, например, с 2011 года Московский нефтеперерабатывающий завод обновил более 80% оборудования и в 4 раза снизил нагрузку на окружающую среду.

«Развитие любого высокотехнологического предприятия требует ответственного подхода к вопросам защиты окружающей среды. Завод „Р-Опра“ выпускает широкий список лекарственных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных, астматических и других социально значимых заболеваний. На производстве внедрены передовые экологические решения: это и современные системы очистки сточных вод, и переработка отходов, и энергосберегающее оборудование. Завод был построен в рамках офсетного соглашения с правительством Москвы, что позволило реализовать лучшие технологические проекты, в том числе экологические», — поделилась директор по производству «Р-Опра» группы компаний «Р-Фарм» Елена Лютина.

В департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы напомнили, что центр «Моспром» помогает столичным компаниям выходить на международные рынки с 2019 года. Ключевым инструментом поддержки является байерская программа. Она позволяет компаниям принимать участие в международных отраслевых выставках и деловых миссиях. Это открывает возможности для расширения географии экспорта, установления новых деловых связей и привлечения иностранных инвестиций. Подобные инициативы помогают предприятиям из столицы укреплять свои позиции на внешних рынках и наращивать экспортный потенциал.