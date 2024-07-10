Столичная компания поставит решение для маркировки напитков в Узбекистан

Группа «Каллисто» (компании «Каллисто Вижн» и «Каллисто Сервисез», ранее «Антарес Вижн Россия»), специализирующаяся на разработке и интеграции решений для маркировки, и ведущий производитель минеральной воды и безалкогольных напитков в Узбекистане Eurasia Bottlers в ходе Международной промышленной выставки «Иннопром» договорились о поставке оборудования для маркировки крышек алюминиевых банок методом лазерной печати, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Данная разработка является запатентованным решением отечественных инженеров. Оно не имеет аналогов в мире.

«Мы разработали технологию в прошлом году, она была первой не только в России, но и в мире. Технология позволяет практически исключить ситуации, когда приходится отбраковывать уже готовую продукцию из-за нечитаемого кода, а также позволяет не вмешиваться в производственные процессы компании — все это очень привлекательно для производителей. Оборудование работает на скорости до 80 тыс. крышек в час, что делает его подходящим в том числе для крупных предприятий с большими оборотами и скоростями линий», — уточнил генеральный директор группы «Каллисто» Павел Булгаков.

На сегодняшний день оборудование уже установлено на многих отечественных заводах по производству пива, соков, воды и газированных напитков.

«Сегодня продукция столичных промышленников пользуется широким спросом не только в России, но и за ее пределами. В частности, страны СНГ закупают московскую фармацевтическую продукцию, бытовую химию и косметику. Продукты питания и напитки от наших производителей поставляются в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Киргизию, Армению и Азербайджан», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что город активно помогает предприятиям. Например, эксперты центра «Моспром» помогают с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными покупателями за границей и участием в международных выставках и бизнес-миссиях.

В Eurasia Bottlers отметили, что остановили выбор на высокотехнологичной российской разработке, так как она не требует капитальных вложений, операторов на линии, сложных интеграций. При этом работает с высокой скоростью и минимальным процентом брака и обеспечивает годовую производительность до 350 млн штук.

Обязательная маркировка сладких напитков в Республике Узбекистан в алюминиевой банке начнется 1 августа 2024 года.