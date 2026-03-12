Подача заявок на ипотечный кредит сразу в несколько банков — это разумная и эффективная стратегия для будущих покупателей жилья, но при этом не следует злоупотреблять количеством, сообщил РИАМО управляющий партнер консалтинговой группы «2Б Диалог» Борис Богоутдинов.

По его словам, такой подход не только повышает шансы на получение одобрения, но и дает возможность сравнить условия разных кредиторов, чтобы выбрать наиболее выгодное предложение.

Однако эксперт предупреждает о важном нюансе: не стоит злоупотреблять количеством заявок. Слишком большое количество отказов может негативно сказаться на кредитной истории заемщика, поэтому к процессу стоит подходить осмотрительно.

Чтобы сэкономить время и упростить процедуру, Богоутдинов рекомендует использовать цифровые платформы-агрегаторы, такие как Банки.ру или Сравни.ру. Они позволяют направить онлайн-заявку нескольким кредиторам одновременно и быстро получить предварительные решения.

Кроме того, эксперт напоминает, что многие девелоперские компании также готовы помочь своим клиентам: они берут на себя взаимодействие с банками и помогают потенциальным покупателям подать документы сразу в несколько финансовых организаций.