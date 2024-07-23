Стоимость нефти Brent опустилась ниже 81 доллара за баррель впервые с 11 июня

Во вторник цена на нефть Brent опустилась ниже 81 доллара за баррель впервые с 11 июня, сообщает « Прайм ».

По данным торгов, во вторник цены на нефть по всему миру в целом снизились на 2%. А нефть Brent подешевела на 2,04%.

Стоимость топлива этой марки составила 80,72 доллара за баррель на 18:43 по московскому времени. Такие низкие показатели цен на нефть Brent фиксируются впервые с 11 июня.

Также подешевели сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI. Цены понизились на 2,35% и достигли 76,56 доллара.

Ранее на фоне выхода действующего президента США Джо Байдена из предвыборной гонки мировые цены на нефть подорожали на 0,4-0,5%. Так, 22 июля цена на нефть Brent составила 83,09 долларов за баррель.