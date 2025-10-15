Стоимость медицины в России дорожает из-за инфляции: что происходит

Какие медицинские услуги оказались наиболее востребованными в 2025 году и насколько изменилась их стоимость по сравнению с ценами 2024 года, РИАМО рассказали эксперты Mains Lab, которые проанализировали данные ведущих российских страховых компаний за первую половину 2025 года.

Первичный прием терапевта за год подорожал на 11%

В масштабах России лидером среди услуг, оказываемых амбулаторно в 2025 году стал забор крови из вены. Его средняя стоимость — 333 рубля, что на 6% больше, чем годом ранее. Следом за ним идут первичный прием терапевта (1575 руб., +11% к цене 2024 года), развернутый общий анализ крови (517 руб., +4%), первичный прием невролога (1746 руб., +10%) и первичный прием акушера-гинеколога (1892 руб., +9%). Во второй половине топ-10 — первичный прием оториноларинголога (1815 руб. — на 10% больше, чем в 2024 году), общий анализ мочи (в среднем 363 руб., +7% к прошлому году), повторный прием терапевта (1418 руб., +13%), регистрация, описание, расшифровка и интерпретация ЭКГ (841 руб., +9%) и анализ крови на уровень глюкозы (223 руб., +7%).

Эксперты отмечают, что состав топа наиболее востребованных услуг, их распределение по местам и средняя стоимость в разных регионах различаются. Так, в Москве и Подмосковье в первую пятерку амбулаторных услуг вошли забор крови из вены (он подорожал на 6% и стоит в среднем 408 руб.), развернутый общий анализ крови (571 руб., +5%), первичный прием терапевта (1891 руб., +7%), общий анализ мочи (458 руб., +5%) и первичный прием невролога (2043 руб., +7%).

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области пятерка выглядит так: забор крови из вены (315 руб., +8%), первичный прием терапевта (1845 руб., +14%), развернутый общий анализ крови (643 руб., +9%), первичный прием невролога (1868 руб., +15%) и первичный прием оториноларинголога (1990 руб., +15%). Также списки наиболее востребованных в регионах услуг могут отличаться от общефедерального. Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 8 месте оказалась услуга, которая не вошла во «всероссийскую» десятку — первичный прием травматолога. Он стоит в среднем 1941 рубль — на 15% больше, чем год назад.

Как изменилась стоимость стоматологических услуг

Самой массовой в 2025 году стоматологической услугой стал первичный прием стоматолога. Его средняя стоимость — 750 рублей — на 9% выше, чем была годом ранее. Также в «стоматологической» десятке — инфильтрационная анестезия (588 руб., +10%), прицельная внутриротовая контактная рентгенография/ Радиовизиография (398 руб., +8%), пломбирование светоотверждаемыми материалами (3854 руб., +8%), аппликационная анестезия (212 руб., +9%), покрытие фторлаком (215 руб., +9%), подготовка и формирование кариозной полости (731 руб., +8%), ортопантомография (1169 руб., +9%), изолирующая прокладка (622 руб., +10%) и снятие старой или временной пломбы (364 руб., +7%).

В столичных регионах (Москва и Московская область) в пятерке самых востребованных услуг стоматологии также лидирует первичный прием стоматолога, который стоит в среднем 917 рублей, что на 7% выше прошлогодней цены. За ним идут покрытие фторлаком (209 руб., +9%), инфильтрационная анестезия (676 руб., +10%), прицельная внутриротовая контактная рентгенография/ Радиовизиография (530 руб., +6%) и пломбирование светоотверждаемыми материалами (4506 руб., +8%).

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области топ-5 примерно такой же, но стоимость услуг там отличается: первичный прием стоматолога (817 руб.,+8% к уровню 2024 года), инфильтрационная анестезия (541 руб., +10%), прицельная внутриротовая контактная рентгенография/ Радиовизиография (387 руб., +8%), местная анестезия, которая не вошла ни в федеральный, ни в московский топ (531 руб., +12%) и пломбирование светоотверждаемыми материалами (3806 руб., +12%). Кроме местной анестезии в топе по Санкт-Петербургу и Ленинградской области оказалась еще одна услуга, не вошедшая в общероссийский рейтинг: на 8 место попало снятие зубных отложений — за год эта услуга подорожала на 5% и сейчас стоит в среднем 471 рубль.

В 2025 году медицинские клиники подняли цены в среднем на 15%

В Mains Lab подчеркивают, что каждый крупный страховщик активно работает с 3-5 тысячами клиник по всей стране — это примерно треть от числа клиник, с которыми у них подписаны договоры. В 2025 году клиники подняли цены в среднем на 15%. Такое повышение чувствительно для страховых компаний в первую очередь потому, что их корпоративные клиенты соглашаются увеличивать бюджет, выделяемый на ДМС, не более чем на 8%, а разницу в 7% страховщик должен покрывать из своих средств. Как правило, эта сумма сопоставима с размером дохода, который он получает от ДМС (обычно он находится в пределах 5-7% от суммы покрытия), т. е. такой сценарий создает риск убыточности страхования. Из-за этого страховые компании нередко отказываются от перезаключения договоров, переключаясь на работу с другими ЛПУ.

Совладелец и генеральный директор Mains Lab Юрий Кувшинов уточняет, что на самом деле решение страховой компании в каждом конкретном случае зависит не только от уровня повышения цен клиникой.

«Страховщик в какой-то мере связан имеющимися в его портфеле договорами ДМС, по которым он должен предоставить покрытие, поэтому обращается внимание на то, насколько важна конкретная клиника или сеть клиник как партнер и имеется ли в данном регионе альтернатива в плане спектра оказываемых услуг, их качества и ценовой политики. В Москве, Санкт-Петербурге и ряде других регионов этот вопрос стоит не так остро, найти партнера на замену легко, но есть регионы и отдельные города, где выбор клиник достаточно ограничен», — объясняет Кувшинов.

По его словам, процент, на который клиники хотят повысить цены, безусловно, важен, но он не всегда имеет решающее значение. Если клиника повысит цены сразу на 30-40% (такие случаи тоже бывают), то страховщики, скорее всего, откажутся с ней работать. Однако страховщик может отказать и в небольшом повышении. Например, клиника хочет поднять цены на 10%, но при этом страховая компания пользуется разработанным в Mains Lab сервисом для проверки и контроля счетов медучреждений «Поиск завышений» и видит, что объем оказанных услуг в счетах этой клиники часто завышен на 15% и более — это станет весомой причиной для отказа от сотрудничества с ней, рассказывает эксперт.

Цены на медицинские услуги выросли из-за инфляции в России

По словам Кувшинова, повышение стоимости медицинских услуг вызвано в основном инфляцией: растут цены на оборудование (в т. ч. его обслуживание и ремонт), расходные материалы, медикаменты и т. д.

«В условиях высокой инфляции неизбежно встает вопрос о пересмотре условий договоров ДМС. В результате страдают и клиники, и страховщики, и страхователи, и застрахованные лица. Чтобы оптимизировать бюджет и сделать его использование максимально эффективным, компании-работодатели идут на различные шаги: они сокращают программы ДМС, убирая из них отдельные услуги или даже группы услуг, вводят в них ограничения по числу услуг, которые застрахованные могут получить за определенный период (чаще всего это месяц или год), или франшизу, при которой страховая компания оплачивает только часть стоимости услуг, а остальную часть должен оплачивать сам застрахованный, исключают из программ дорогие клиники и т. д. Все это позволяет сократить расходы на страхование или хотя бы сохранить их на прежнем уровне», резюмирует эксперт.