Стоимость биткоина снова побила исторический рекорд, составив 126 тыс долларов
Стоимость биткойна обновила исторический максимум и превысила 126 тыс. долларов, сообщает криптовалютная биржа Binance.
До этого стоимость криптовалюты обновляла рекорд утром в воскресенье.
В тот день по состоянию на 08:14 по московскому времени цена биткойна превысила отметку в 125,18 доллара (+2,06%).
Ранее основатель инвестиционной компании CryptoBotPro LLC Алексей Мокров рассказал, можно ли заработать на криптовалюте в 2025 году или уже поздно.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.