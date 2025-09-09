Можно ли заработать на криптовалюте в 2025 году

О том, можно ли заработать на криптовалюте в 2025 году или уже поздно, рассказал основатель инвестиционной компании CryptoBotPro LLC Алексей Мокров.

2025 год показал, что криптовалюты не умерли и не потеряли потенциал роста. Но важно одно: заработать здесь можно только с пониманием стратегий и рисков. Иллюзия «легких иксов» уходит в прошлое, а на первый план выходят системные подходы и дисциплина, рассказал эксперт.

Стратегии для новичков: что работает в 2025 году

Фото - © РИА Новости,Виктор Толочко

1. Долгосрочные вложения (HODL)

Классика жанра — купить лидеров криптовалютного рынка (биткоин, эфир) и держать несколько лет.

Пример: с начала 2024 года биткоин вырос почти вдвое, превысив $110 000. Вложенные тогда $1000 сегодня превратились бы примерно в $1900. Эфир за тот же период прибавил около 60%, что дает $1600 со стартовых $1000. Средняя доходность таких инвестиций — 3–5% в месяц на длинном горизонте.

2. Стейкинг (staking)

Это криптовалютный аналог депозита: токены замораживаются в сети, а инвестор получает вознаграждение.

Пример: $1000 в стейкинге эфира приносят $6–8 в месяц (6–8% годовых). В сетях Solana и Polkadot доходность выше: 10–12% годовых, то есть около $10 в месяц с $1000. Порог входа минимален — от $50–100.

3. Автоматизированные инвестиционные системы

Алгоритмы торгуют круглосуточно и без эмоций. В 2025 году такие системы показывают стабильную доходность 6–8% в месяц.

Пример: $1000 в автоматизированном алгоритме дают $60–80 ежемесячно, $10 000 — уже $600–800. Порог входа — от $500–1000. Для новичков это самый простой способ создать пассивный доход, не разбираясь в тонкостях трейдинга.

4. Криптовалютные фонды и ETF

В 2025 году в США одобрены фонды с расчетами в криптовалюте напрямую (in-kind). За последние 12 месяцев биткоин-ETF показали около 35% годовых. Это $30 прибыли в месяц с вложения $1000. Порог — от $1000.

Мифы, которые мешают заработать на криптовалюте в 2025 году

Фото - © Фотобанк Лори

Миф № 1 «На крипте легко разбогатеть за месяц»

Да, в 2025 году отдельные альткоины (например, Zora) показали +200–300% за три недели. Но 9 из 10 токенов с громким хайпом уходят в ноль.

Миф № 2 «Трейдинг — быстрые деньги»

Реальность такова, что по статистике крупнейших бирж, более 70% новичков теряют депозит за первые три месяца. Без риск-менеджмента трейдинг превращается в казино. Именно поэтому алгоритмы и долгосрок выигрывают у «ручной торговли».

Миф № 3 «Все иксы уже в прошлом»

На самом деле, факты говорят обратное. В 2012 году биткоин стоил $13,5, сейчас — около $110 000. Вложенные $1000 превратились бы в $8,13 млн.

Эфир в 2015 году торговался по $2,77, сейчас — $4356. Те же $1000 выросли бы до $1,57 млн.

Solana в 2020 году стоила $0,80, сейчас — $206. То есть $1000 превратились бы в $257 700.

Безусловно, такие примеры невозможны каждый год, но рынок продолжает расти. Так, в 2025 году биткоин пробивал $124 000, эфир обновлял пики до $4790, а токены из AI-сектора давали трехзначные проценты за квартал, напоминает Мокров.

«Таким образом, отвечая на вопрос, можно ли заработать на криптовалюте в 2025 году, скажу, что да, можно. Но это уже не „золотая лихорадка“ 2017 или 2021 годов. Сегодня работают другие стратегии. Именно, обдуманные стратегии. Главное правило — крипта должна занимать не более 10–20% вашего портфеля. Остальное — облигации, акции, недвижимость. Только так можно не гоняться за мифическими „иксами“, а реально наращивать капитал», — резюмировал эксперт.